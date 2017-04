Katana Zero erscheint vielleicht erst 2018

Wir haben mit Katana Zero-Entwickler Justin Stander über die Fortschritte seines stilsicheren Action-Plattformers gesprochen und dabei erfahren, wie sich die Blood-Engine (auf der das Spiel läuft) und die Geschichte des Titels im Laufe der Zeit entwickelt haben.

"Katana Zero ist ein Neo-Noir-Action-Plattformer mit Fokus auf dichten, schnellen und akrobatischen Kämpfen. Ihr könnt per Rolle ausweichen, Kugeln zurück zum Schützen schlagen und die Zeit verlangsamen. Eigentlich könnt ihr fast alles machen, was ihr wollt, sogar Wandsprünge."

"Aktuell [auf der PAX East] zeige ich die ersten vier, vielleicht fünf Level des Spiels. All das was aus den früheren Spielversionen stammt, wurde zusammengepresst. Ich habe die Blood-Engine umgeschrieben, was wirklich sehr wichtig war, denn das Blut ist nun visuell überzeugender. Diese roten Spritzer sind jetzt immer klar im Hintergrund zu sehen, wann immer ihr jemanden tötet. Außerdem habe ich einige Tipps für die Geschichte hinzugefügt, was auch sehr wichtig war. Die Story schließt nun endlich richtig ab. Sie ist anständig eingebunden, nicht nur durch die Cutszenen, sondern durch das Gameplay selbst."

Katana Zero soll noch in diesem Jahr zu veröffentlicht werden, doch wie sich Stander eingesteht, ist dieser Plant vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Das spiel erscheint definitiv für den PC, Stander hofft zudem darauf, Katana Zero auch für die Playstation 4 und Nintendo Switch zu bringen. Das kann er momentan jedoch nicht versprechen.