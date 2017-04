Phantom Halls ist ein Spiel mit vielen Einflüssen

Das prozedural generierte Phantom Halls spielt in einer von Geistern heimgesuchten Villa, in der wir blöderweise feststecken und um unser Überleben kämpfen müssen. Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Nächte in diesem Haus zu überleben, dabei nutzen wir alles, was wir in der Villa in die Finger bekommen. Trotz seines gruseligen Settings ist der Titel durchaus humorvoll gehalten und hat etliche Komedy-Einschübe und Querverweise. Im Interview erklärt uns Entwickler Llexi Leon mehr über das Spiel:

"Jeder Charakter des Spiels hat seine eigenen Motive, wieso er die Villa durchsucht.", erklärt uns Leon. Wir starten das Spiel mit einer Figur und schalten im Spielverlauf viele weitere Protagonisten frei. Diese erzählen ihre eigenen Geschichte, die sich einem umfassenden Rahmen unterordnen. "Je mehr dieser Charaktere ihr freischaltet, umso deutlicher werdet ihr erkennen, wie sich diese Charaktere kennen und ihr werdet sehen, wie all das Teil von etwas Größerem wird, das sich nach und nach öffnet." Ash aus The Evil Dead ist einer der spielbaren Charaktere des Spiels. Sie ist seit dem Early Access-Start des Titels am 13. März verfügbar, passend zum dreißigsten Geburtstag von Evil Dead II.

Obwohl es ein komplett anderes Genre ist, zitiert Llexi Maniac Mansion als große Inspirationsquelle. Die grundlegende Thematik des Spiels ist das klassische Bild der verlassenen Villa auf einem Hügel - eine Anlehnung an das alte Spiel von Ron Gilbert, wie Llexi erklärt. "Es gibt viele Dinge, die Phantom Halls inspiriert haben. Es ist ein vollkommen anderer Typ von Spiel, aber es ist ein Abenteuer, in dem wir ein eigenartiges, unheimliches Haus erforschen, in dem viele lustige und sonderbare Charaktere hausen, [die einige lustige Gespräche mit sich bringen.]" Spelunky, Worms und Resident Evil haben ebenfalls ihre Einflüsse auf den Titel von Incentium hinterlassen.

Spieler die Phantom Halls im Early Access gekauft haben, erhalten Ash als Dankeschön für die Unterstützung des Titels in dieser frühen Phase dazu. Nach der Veröffentlichung wird der Evil Dead-Inhalt extern vertrieben werden. Die finale Version des Spiels wird nicht vor Halloween 2018 erscheinen, doch die Entwickler sind sich im Klaren darüber, wie wichtig es bei Early Access-Titeln ist, nichts zu überstürzen. Bleibt nur zu hoffen, dass sich das Warten auch lohnt. Mögt ihr die vielen Figuren aus anderen Franchise in diesem Spiel?