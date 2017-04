Ei-Event in Pokémon Go hat begonnen

Niantic hat auf der offiziellen Pokémon Go-Website den Start ihres Oster-Events bekanntgegeben. Das Ereignis trägt den Namen "Ei-Festival" und dreht sich um... ihr ahnt es sicher: Eier.

"Schnürt eure Schuhe fest und lauft einen Schritt schneller - das Pokémon Go-Ei-Festival ist da! Vom 13. April bis zum 20. April 2017, könnt ihr nun eine größere Auswahl an Pokémon in euren 2 Kilometer-Eiern finden, erfahrt jetzt, welche das sind! Euer Ei-Abenteuer hört damit jedoch noch nicht auf, ihr bekommt nämlich auch mehr Süßigkeiten, abhängig davon, wie viele Eier ihr schlüpfen lasst," erklärt die Website. "Währenddessen levelt ihr dank doppelter Erfahrungspunkte zusätzlich schneller! Kombiniert diesen Bonus mit einem Glücks-Ei und erhaltet gleich viermal so viel Erfahrungspunkte, wie sonst. Um das Ganze noch ein wenig zu versüßen, sind die Preise der Glücks-Eier im Shop um 50 Prozent gesunken!"

Zieht ihr am kommenden Wochenende eure Laufschuhe an und spielt Pokémon Go?