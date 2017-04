Sci-Fi-Survivaltitel HEVN bekommt neuen Gameplay-Trailer

Das Sci-Fi-Survivalspiel HEVN hat ein brandneues Video bekommen. Im fünf-minütigen Trailer sehen wir, wie der Protagonist eine Raumstation erkundet und auf Feinde trifft. Das Survival-Spiel HEVN weist Parallelen zu storyfokussierten Titeln wie Deus Ex und System Shock auf und lichtet eine dystopische Zukunft unserer Erde ab, erklärt die Pressemeldung. "In 2128 ist die Erde heiß, überfüllt und durch Technologie aufgeteilt. Protagonist Sebastian Mar hat keine weitere Möglichkeit mehr, als sich auf eine gefährliche Bergbau-Mission zu begeben, Lichtjahre weit weg von Zuhause entfernt."

"Auf Naic, einem isolierten Planetoiden, der einen weit entfernten Stern umkreist, muss Sebastian die physischen und politischen Gefahren des hochkontroversen Bergbau-Programm von Nomoni Inc. abwägen. Trotz Unterstützung eines Roboters und einem zentralen KI-System, muss Sebastian seinen Einfallsreichtum benutzen, um zu überleben."

"Das Spiel vermischt Survival-Mechaniken mit einer immersiven Welt, in der Spieler die mysteriöse, mit Verschwörungen bespickten Geschichte aufklären müssen, während sie versuchen, in einer brutalen fremden Umgebung zu überleben." Den Gameplay-Trailer könnt ihr euch unten angucken. Haben die neue Einblicke in das Spiel euer Interesse geweckt?