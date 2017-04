CS:GO zieht in Source 2-Engine um

Valve hat in der letzten Woche bekanntgegeben, dass Counter-Strike: Global Offensive bald in die Haut der Source 2-Engine schlüpfen wird. Das Spiel soll zudem das Panorama UI erhalten, (wie die Übersetzer auf Reddit erklären). Schon Dota 2 nutzt die Panorama-UI, demnach wird auch CS:GO in Zukunft etwas Ähnliches erhalten. Eine Präsentations-Folie verstärkt zudem das Gerücht, dass Valve maschinelles Lernen benutzt, um Betrüger aufzuspüren und dass das Unternehmen diese Technik bald in ihre Spiel hinzugefügt wird. In einem Treffen der Firma wurde ein Beta-Termin ihrer kommenden Pläne für den 18. April geplant. Gefallen euch diese Veränderungen?

Quelle: PCGamesN