Microsoft und Porsche kündigen Partnerschaft an

Auf der internationalen Automobil-Ausstellung in New York hat Microsoft eine neue Partnerschaft mit Porsche angekündigt. Für die nächsten sechs Jahre wird es zahlreiche wechselseitige Initiativen etwa mit dem Forza-Franchise geben. Die Zusammenarbeit mit der renommierten Automobil-Marke ist jetzt in der ersten Phase und startet mit der Eröffnung der Forza Racing Championship (ForzaRC). Um diese Partnerschaft weiter zu feiern, veröffentlicht Microsoft heute das Forza Horizon 3-Porsche Car Pack für 6,99 €. Das DLC bringt ein beachtliches Line-up der ikonischen Sportwagen zu Forza Horizon 3 und lässt Spieler die Automobilgeschichte der Marke Porsche ein bisschen näher kennen lernen. Angefangen mit den klassischen Rennmodellen, wie dem 718 RS60 1960 bis hin zu den neuesten Rennwagen 911 GT3 RS und Cayman GT4.