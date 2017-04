Bandai Namco zeigt neues Projekt

Bandai Namco hat gerade ein neues, sehr stylisches Projekt präsentiert. Es gibt nur wenige Informationen, dafür sieht das Video wunderschän, sehr dunkel und ziemlich interessant aus. Der Artstyle von auch immer wir da gerade anschauen, ist sehr eigen, in seiner Farbgebung reduziert und macht zumindest uns mächtig an. Der Publisher benutzt den Hashtag #PrepareToDine, das irgendwie in die Richtung der Soulsborne-Titel von From Software deutet, aber es ist definitiv noch zu früh, um die beiden Themen miteinander zu verbinden. Genau in einer Woche will das Team mehr verraten, wir halten euch auf dem Laufenden. Was haltet ihr von dem Video, lasst uns einen Kommentar da.