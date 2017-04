Viele Online-Multiplayer haben ein Problem mit den sogenannten Smurfs. Smurfing ist ein weitverbreitetes Verfahren, bei dem sich vor allem hochqualifizierte, kompetitive Spieler neue Accounts erstellen, um ihr eigenes Spiel-Niveau zu überwinden und absichtlich gegen ungeübte Gegenspieler anzutreten. Viele beliebte Multiplayer-Shooter und Strategie-Titel leiden darunter, natürlich auch Overwatch. Einige Fans haben sich deshalb nun an Blizzard gewandt, um das Unternehmen nach einer Lösung für dieses Problem suchen zu lassen. Blizzards Creative Ddirector Jeff Kaplan sieht darin jedoch keinen schwerwiegenden Konflikt. Im offiziellen Forum schreibt er:

"Smurfing, und ich weiß, dass ihr das jetzt nicht hören wollt, ist nicht wirklich ein großes Ärgernis. Als Beispiel: Vor ein paar Wochen hat sich ein bekannter Profi-Overwatch-Spieler einen Smurf-Account erstellt und mit diesem gestreamt. Wir waren in der Lage, intern die MMR des Charakters zu ermitteln und konnten diese mit dem Hauptaccount vergleichen. Binnen nur 15 Matches war die MMR gleich. Ich weiß, dass es eine sehr negative Wahrnehmung auf das Smurfing gibt. Doch die Wahrheit ist, dass geübte Spieler sehr schnell aus dem niedrigeren Skill-Bereichen austreten.

Ich war schon persönlich in ein paar Fällen Zeuge davon, in denen Spieler jemanden als Smurf beschuldigten, bei denen das nicht zugetroffen ist. Einer der Leute, mit denen ich häufig zusammenspiele, ist einfach sehr gut. Er hat ewig in der Beta gespielt, arbeitet im Heroes of the Storm-Team und spielt nächtelang Heroes. Aber irgendwann kam er zu an und wollte mit uns zusammen OW spielen, weil er das Spiel richtig toll findet. Natürlich ist er vom Level her sehr viel niedriger angesiedelt, als wir es sind. Viele von uns haben 3 bis 5 Sterne, er ist jetzt etwa bei Level 30. Jedes Mal, wenn er mit uns zusammenspielt, wird er als Smurf bezeichnet, aber das ist er nicht."