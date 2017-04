Microsoft arbeitete an Xbox-Handheld

In einem ausgiebigen Interview hat Gamasutra mit dem Xbox-Chef Phil Spencer über ein mittlerweile verworfenes Handheld-Xbox-Projekt gesprochen. Sieht ganz so aus, als wollte das Unternehmen Nintendos 3DS und der PS Vita Konkurrenz machen.

"Nun, lasst es mich so sagen: Wir haben viel Zeit damit verbracht, [...] einen Xbox Handheld zu entwerfen, oder zumindest ein billiges Stück Xbox, mit dem man [unterwegs streamen kann] von einer Xbox [, die Zuhause steht], und mit dem man Low-Power-Spiele spielen kann... Wir denken und brainstormen immer in verschiedene Richtungen; wo die Konsole hin gehen könnte, oder besser gesagt, wo die Gaming-Erfahrung uns hinführen soll. Bezogen darauf, wohin es die Konsolen verschlagen wird, glaube ich jedoch noch immer an die Macht eines Fernsehers im Haus.

Nintendo tut gut daran, die mobile Schiene zu bedienen. Sie sagten sich einfach 'Okay, die Switch wird eine Konsole, die man mitnehmen kann' und das ist eine interessante Idee. Nintendo macht immer so coole Dinge. Sie hatten eine zweiten Bildschirm mit der Wii U und offensichtlich Erfolg mit der Wii und dem Motion Gaming im Zimmer. Ich liebe diese Innovation."

Hättet ihr gerne eine Handheld-Version der Xbox One gehabt?

Danke, Gamasutra!