Digitale Einkäufe auf der Xbox One zurückgeben

Auf Steam sind wir schon seit einer ganzen Weile in der Lage, erworbene Spiele unter gewissen Bedingungen nach dem Kauf wieder umzutauschen bzw. zurückzugeben. Spieler auf der Konsole kennen dieses Privileg nicht, jedenfalls bis jetzt. Microsoft bereitet aktuell für den Windows Store (also Windows 10 und Xbox One) ein neues Umtausch-System für Apps und Spiele vor. Das Programm befindet sich momentan in der Testphase, soll es zukünftig jedoch möglich machen, Spiele und andere Dienstleistungen umzutauschen. So ungefähr soll das in Zukunft funktionieren:

Selbstständige Rückerstattung anfordern:

1. Navigiert auf account.microsoft.com und meldet euch an.

2. Im oberen Menü, unter "Zahlung und Abrechnung" den Einkaufsverlauf anklicken.

3. Auf das gekaufte Spiel oder die App navigieren und die Rückerstattung anfordern.

Wenn ihr nun also zum Beispiel das lausige Ryse: Son of Rome umtauschen wollt, dass ihr euch am Release-Tag zum Originalpreis für die Xbox One gekauft habt, müsst ihr wissen, dass es natürlich einige Ausnahmen und Regelungen gibt. Die Rückerstattung funktioniert nur innerhalb der ersten zwei Wochen nach dem Kauf, außerdem wird die Option ausgegraut, sobald ihr mehr als zwei Stunden gespielt habt. Außerdem müsst ihr Folgendes beachten:

• DLC, Season Pässe und Add-Ons dürfen nicht umgetauscht werden.

• Das Spiel oder App muss heruntergeladen und gestartet worden sein, bevor der Umtausch eingeleitet wird.

• Ihr müsst mindestens einen Tag warten, nachdem das Spiel oder die App veröffentlicht wurde, um die selbstständige Rückerstattung zu beantragen.

• Gewisse Windows 10-Apps werden nicht für die selbstständige Rückerstattung zur Verfügung stehen.

• Microsoft behält sich das Recht vor, Nutzer den Zugang zu diesem Service zu blockieren, falls sie die selbstständige Rückerstattung ausnutzen.

Dieser neue Dienst reduziert drastisch die Gefahren, denen viele Vorbesteller ausgesetzt sind und wird zukünftig vielleicht sogar dafür sorgen, dass Spiele in ausgearbeiteter Qualität erscheinen. Seid ihr

ein Fan dieses neuen Programms?

Quelle: Neogaf