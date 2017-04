Prey-Demo kommt Ende April für PS4 und Xbox One

Bethesda hat gestern Abend angekündigt, dass ihr nächstes RPG-Abenteuer Prey Ende April mit einer Demo ausgestattet wird. Ab dem 27. April werden Spieler auf der Playstation 4 und der Xbox One die erste Stunde des Titels erleben dürfen; der PC blieb allerdings explizit unerwähnt. Prey erscheint am 5. Mai für PC, PS4 und Xbox One, Vorschau-Artikel und weitere Nachrichten zum Game findet ihr auf unserer Themenseite.