Overwatchs Game Director Jeff Kaplan ist dafür bekannt, Spieler, die hauptsächlich den Bogenschützen Hanzo in Blizzards Helden-Shooter zu spielen, aufzurufen. Ein frustrierter Hanzo-Spieler beklagte sich im Overwatch-Forum darüber, dass der High-Tech-Bogenschütze keinen neuen Skin im erst kürzlich veröffentlichten Anschlag-Event bekam. Kaplan antwortete auf die Nachricht und bestätigte, dass das Overwatch-Team momentan an drei "neuen unglaublichen legendären Skins arbeitet". Ein Veröffentlichungstermin für die neuen kosmetischen Inhalte wurde noch nicht genannt, doch wir gehen davon aus, dass diese in den kommenden Events erscheinen.