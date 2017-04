Wir haben uns das neue Strategie-MOBA Dropzone von Sparkypants angesehen, das heute als Free-to-Play-Spiel veröffentlicht wird. Passend dazu hat Gameforge uns einen ganzen Batzen neuer Screenshots bereitgestellt, die das schicke Game in Aktion zeigen. Wenn ihr wollt, werft einen Blick in das komplexe Strategiespiel, was euch darin erwartet, erfahrt ihr in unserer Vorschau.