Gerücht: Erscheint Call of Duty: WWII am 3. November?

Vor ein paar Wochen ist plötzlich ein vermeintliches Werbeposter für das neue Call of Duty aufgetaucht, das Activisions kommenden Blockbuster im Gewand des zweiten Weltkrieges darstellt. Der Youtuber ASB Gaming London hat nun ein Video von diesem Bild geteilt, auf dem wir ein Datum sehen. Möglicherweise handelt es sich dabei um das Erscheinungsdatum vom sogenannten Call of Duty: WWII. Datiert ist das auf dem 3. Oktober 2017 - ein naheliegender Release-Termin für CoD-Titel. Das Video und ein ähnliches Bild werden nun auf Reddit diskutiert, wo ein Nutzer einen Vergleich vorgenommen hat, um nach Übereinstimmungen zu suchen. Activision hat diese Gerüchte nicht kommentiert, doch Sledgehammer-Mitbegründer Michael Condrey, (der das diesjährige Call of Duty produziert) hat Interesse an diesem Setting kundgetan. Ist das alles nur ein perfide vorbereiteter Streich oder steckt mehr dahinter?