Call of Duty: Black Ops II abwärtskompatibel auf der Xbox One

Call of Duty: Black Ops II ist ab sofort auf der Xbox One via Abwärtskompatibilität spielbar. Der Shooter tritt damit der langen Liste, bestehend aus mittlerweile über 350 Xbox 360-Spielen bei, die von Microsoft auf der neuen Konsolengeneration spielbar gemacht wurden. Black Ops II führt David Mason ein, der mit allen Mitteln gegen den Mörder seines Vaters Alex Mason vorgeht. Das Spiel spielt zur Zeit des kalten Krieges, gegen Ende der 1980-er Jahre, teilweise gibt es aber auch futuristische Zukunftssequenzen.