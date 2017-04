Details des April-Events von Overwatch bekannt

Blizzard weiß einfach, wie sie ihr Overwatch richtig vermarkten, denn am Abend sind die Vorhänge für ihr nächstes Update gefallen. Seit dem Abend ist der "Aufstand" in der King's Row verfügbar, der uns in die Vergangenheit des Helden-Shooters wirft. Für den Aktionszeitraum werden spezielle Event-Loot-Kisten verteilt, die an die Vergangenheit der Charaktere erinnern. Die kosmetischen Items sind jedoch nur bis zum 1. Mai verfügbar, dann endet das Event. Alle wichtigen Details erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite, Infos über die Inhalte der Loot-Kisten findet ihr hier. Highlight des Events ist der Koop-Brawl, der uns in die Rolle von Tracer und ihren Freunden wirft:

"Reisen Sie sieben Jahre in die Vergangenheit und schlagen Sie einen Aufstand in den Straßen von King's Row nieder. Eine Gruppe von Omnic-Separatisten namens Null Sector hat das Gebiet übernommen und Sie müssen die Roboter besiegen, um die Stadt zu befreien. Behaupten Sie sich gemeinsam mit Ihren Freunden als Tracer, Torbjörn, Reinhardt und Mercy in einem brandneuen kooperativen Brawl. Es ist Tracers erste Mission, und die Zukunft liegt in Ihrer Hand.", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Seid ihr schon am Spielen?