Ready at Dawn veröffentlicht Deformers nächste Woche

Publisher GameTrust und Entwickler Ready at Dawn, das Team hinter The Order 1886, haben ihr ulkiges Multiplayer-Arena-Spiel Deformers angekündigt, das am 21. April für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheint. Das Spiel sollte ursprünglich im Februar erscheinen, wurde dann aber entwicklungsbedingt verschoben. GameTrust hat zudem bekanntgegeben, dass das Gründer-Paket allen Spielern kostenlos gutgeschrieben wird, die sich in der ersten Woche einloggen (Diejenigen unter euch, die das Spiel vorbestellt haben, müssten den Inhalt automatisch erhalten).