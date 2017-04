Pre-Launch-Trailer für Dreamfall Chapters gelandet

Dreamfall Chapters, die fünfteilige, episodische Fortsetzung zu The Longest Journey und Dreamfall: The Longest Journey, hat kurz vor dem Release noch einmal einen neuen Trailer bekommen. Das Spiel erscheint am 5. Mai auf PS4 und Xbox One. Die PC-Version, die im vergangenen Jahr im Episoden-Format veröffentlicht wurde, bekommt ebenfalls ein Final-Cut-Update.

"Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, die Kapitel noch ein letztes Mal erneut zu erleben. Es gibt einige Verbesserungen und Änderungen, die wir seit Jahren machen wollten - zusammen mit Anfragen und Vorschlägen der Spieler und Community - und jetzt haben wir endlich die Zeit und Ressourcen, diese anzugehen", schreibt Entwickler Red Thread Games.

Entwickler Red Thread verspricht für die neue Version des Spiels einige Optimierungen, inklusive überarbeiteter Charaktermodelle, Animationen, Belichtung und Special Effects. Der Soundtrack und die Soundeffekte wurden ebenfalls erweitert. Hört sich doch nach einem runden Paket an, oder was denkt ihr?