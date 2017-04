Aufbau-Strategiespiel Frostpunk kriegt eisigen Trailer

11 bit Studios, die Entwickler hinter This War of Mine, haben für das kommende Sci-Fi-Aufbau-Strategiespiel Frostpunk einen neuen Trailer veröffentlicht. Frostpunk spielt in einer brutalen Klimazone, in der sich die Spieler in einer soliden Eisschicht ein neues Zuhause aufbauen müssen, und mit Hilfe von Dampf Energie erzeugen. Laut den Indie-Entwicklern geht es bei Frostpunk vor allem darum, schwerwiegende Entscheidungen zu treffen und mit deren Konsequenzen zu leben. So wie es aussieht, übernehmen wir außerdem einige Elemente der Survival-Management-Simulation This War of Mine. Gegenüber Eurogamer verrieten die Entwickler, dass Frostpunk Kannibalismus und noch weitaus gefährlichere Dinge, als das erbarmungsloses Wetter, beinhalten wird. Frostpunk erscheint in der zweiten Hälfte des Jahres für den PC.

Danke VG247.