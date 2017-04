Injustice 2-Trailer zeigt Anpassungsmöglichkeiten der Kämpfer

Der neuste Injustice 2-Trailer präsentiert das neu-eingeführte Gear-System, das den Charakteren ungewöhnlich vielfältige Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Das System erlaubt diverse Anpassungen an das Aussehen, die Attribute, dem Spielstil und noch mehr. So sehen wir in dem Video alternative Looks für Superman, Batman, Wonder Woman, Aqua Man und viele mehr. Sets und deren Vorteile werden ebenfalls besprochen, mal schauen, wie das zu den Mikrotransaktionen passen wird. Welche alternativen Skins erhofft ihr euch für eure Kämpfer in Injustice 2?