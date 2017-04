Seht jetzt den Star Wars Battlefront II-Reveal-Trailer

Electronic Arts und DICE planen mit größter Sorgfalt ihren Auftritt auf dem gewaltigen Star Wars-Fan-Event am Wochenende, dessen Höhepunkt die Vorstellung ihres neuen Star Wars Battlefront II sein sollte. Doch trotz aller Sicherheitsmaßnahmen konnten sie offenbar nicht verhindern, dass der neue Trailer nicht schon vor dem Wochenende geleakt wird. Der Vimeo-Nutzer The Spicingberg hat in der Nacht den Reveal-Trailer von Battlefront II geteilt und sicher nicht wenige Fans damit aus dem Bett schrecken lassen. Spannend ist das Video allemal, auch weil es alle Star Wars-Ären ineinander verbindet. Das bedeutet, dass wir nicht nur alte und aktuelle Charaktere treffen werden, auch die Schlachtfelder scheinen aus vergangenen und heutigen Szenarien zu bestehen. Besonders lang ist das Gezeigte nicht, einen Einzelspieler-Modus möchten wir darin aber dennoch erkannt haben. So spricht etwa ein namensloser imperialer Soldat von Rache für den Mord am Imperator, spielen wir also die dunkle Seite der Macht? Das vermittelt zudem den Gedanken, dass die Ereignisse von Star Wars Battlefront II zwischen Episode VI und Die Macht erwacht stattfinden. Offene Fragen und weitere Erklärungen erhalten wir mit Sicherheit am Samstag. Scheint Battlefront II das Sequel zu sein, das ihr euch gewünscht habt?