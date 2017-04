Steam Hammer erreicht Beta-Phase

Steam Hammer, ein neues Open World-Survival-RPG mit Steampunk-Twist und Luftschiffen, ist nun in der Beta-Phase angekommen. Spieler dürfen sich auf Steam frühzeitigen Zugang sichern, noch im Laufe des Jahres soll das Spiel final veröffentlicht werden. Der Titel bietet offene Klassen, natürlich ein dediziertes Steampunk-Setting, Crafting, Action-Kämpfe in der Luft und an Land und Terraforming der Welt. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite.