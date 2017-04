Uncharted: The Lost Legacy erscheint im August

Naughty Dog hat gesagt, dass Uncharted: The Lost Legacy für sie fast ein komplett neues Spiel geworden ist, deshalb ist es umso passender, dass sie ihr Standalone in einem Monat veröffentlichen, in dem es sehr viel, wenn nicht sogar die meiste Aufmerksamkeit erhält. Der Playstation-Blog hat nun bekanntgegeben, dass The Lost Legacy am 23. August erscheinen wird. Wer das Spiel vorbestellt, erhält zudem einen digitalen Code von Jak and Daxter: The Precursor Legacy. Preislich liegt das Standalone-Add On bei etwa 39,99 Euro. Wenn euch das allein nicht reichen sollte, gibt es auch endlich einen neuen Trailer für Chloe und Nadine. Wie sehen eure Erwartungen aus?