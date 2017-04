Gerücht: Neue Bioware-IP von Destiny und Division inspiriert

In seinem Patreon-Podcast hat der Journalist Liam Robertson Informationen zu Biowares neuer IP geteilt. So soll die neue IP, die bereits vor drei Jahren angeteasert wurde, sowohl Einflüsse von Destiny als auch The Division tragen und ein Sci-Fi-Spiel mit Koop-Elementen von bekannten MMOs werden. Außerdem soll der Name, oder zumindest der Codename des Spiels, Dylan heißen.

"Sie sind schon seit einiger Zeit sehr ruhig was ihre neue IP betrifft", erzählt Robertson. "Dies ist ein Projekt, dass bereits seit vier Jahren in der Entwicklung steckt und auf der E3 2017 soll es dann vorgestellt werden... Ich weiß nicht, ob sie es bereits [bekanntgegeben] haben, aber es soll nächstes Jahr herauskommen."

"Der Name ist momentan 'Dylan' - einen anderen gibt es aktuell noch nicht, es ist einfach Dylan, so wie Bob Dylan. Ich denke das bezieht sich auf den Hauptcharakter."

"Dylan ist, so weit wie ich es verstehe, ein Sci-Fi-basiertes Spiel mit einer Art Destiny-Stil. Es nimmt sich einige Elemente von The Division, es hat auch MMO-ähnliche Elemente. Jemand hat es bereits als 'Semi-MMO' beschrieben. Mehr weiß ich nicht. Es ist ein riesiges Projekt, vielleicht das größte, woran Bioware jemals gearbeitet hat. Es ist größer als Mass Effect: Andromeda, weitaus größer. Es wird einen Koop-Modus haben."

"Die Informationen sind mehrmals von Quellen belegt worden. An dieser Stelle wird es etwas vage, da ich das nur von einem Artist gehört habe, der daran arbeitet [...]. [Er] sagt, dass der Hauptcharakter wie ein wunderschöner Adonis aussieht und es gibt ebenfalls einen weiblichen Charakter - ich weiß nicht, ob man sie spielen kann - aber sie sieht etwas dicker aus und das sollen die beiden Hauptcharakter sein."

Was haltet ihr von all diesen Details? Glaubt ihr Robertson?

Quelle: IBTimes