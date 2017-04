Intro zur Dawn of War 3-Kampagne veröffentlicht

Warhammer 40,000: Dawn of War 3 ist nicht mehr allzu weit entfernt, doch wenn ihr wirklich nicht länger darauf warten wollt, was euch am 27. April erwartet, dann schaut euch doch einfach die Story-Kampagnen Intro-Sequenz "The Exordium" an. Das Video haben wir euch unten eingebunden. Wenn ihr noch mehr zu Dawn of War 3 erfahren wollt, schaut doch in unsere Multiplayer-Vorschau hinein. Macht euch das Video noch mehr Lust auf den Release des Spiels?