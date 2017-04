Neuer Get Even-Trailer widmet sich unerledigten Dingen

The Farm 51 sitzt an einem vielversprechenden Horror-Titel namens Get Even, der einen brandneuen Trailer erhalten hat. Darin werden "lose Enden" angegangen, einem bestimmenden Element des Spiels. Aus dem Untertitel geht hervor, dass wir in Zukunft noch mehr dieser Videos erhalten werden, müssen wir mal schauen. Der Trailer ist mysteriös und nutzt dramatische Musik. Wir bleiben gespannt und halten euch auf dem Laufenden.