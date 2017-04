PvP-Update für Nintendo Switch-Version von I Am Setsuna ab heute verfügbar

Nintendo Everything hat schon vor ein paar Tagen berichtet, dass Publisher Square Enix ein neues Update für die Nintendo Switch-Version von I am Setsuna veröffentlichen wird, doch heute ist es endlich so weit. Die Temporal Battle Arena ist ein kostenloses DLC, das es uns erlaubt, gegen andere Spieler und ihre Partien anzutreten. Wenn ihr das Gebiet des DLCs betreten wollt, müsst ihr mit einem bestimmten NPC interagieren, das wird euch aber alles erklärt. Es ist ein bisschen schade, dass andere Versionen des Spiels nicht auf das exklusive Feature zugreifen dürfen, aber vielleicht schiebt Tokyo RPG Factory das ja doch noch nach. Glaubt ihr, dass dem Spiel diese besondere Würze bisher fehlte?