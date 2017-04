Der Entwickler Nicalis hat auf Twitter ein neues Cover-Art für die NIntendo Switch-Version von The Binding of Isaac: Afterbirth + enthüllt und diese Nachricht hinterlassen: "Isaac wird eine zweite Runde auf der #NintendoSwitch einlegen und um das zu feiern, erhält er einen neuen Look!" Das neue Boxart-Cover ist unglaublich cool, frühe Käufer des Titels werden sich sicherlich ärgern.