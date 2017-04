Heute im GR-Livestream: Lego City Undercover

Lego City Undercover ist am Freitag für Nintendo Switch, PC, PS4 und Xbox One erschienen, nachdem das Spiel 2013 exklusiv auf der Wii U veröffentlicht wurde. Wie schon damals hat uns der Titel auch heute gepackt, nachlesen lässt sich das in unserer Kritik. Genau das ist auch der Grund, warum wir das Spiel für unser heutiges Live-Programm ausgewählt haben. Dort wird Sam die ersten beiden Stunden aus der PS4-Fassung anspielen. Wenn ihr dabei sein wollt, schaltet um 16:00 Uhr in unseren Livestream ein und begleitet Sam bei seinem Start ins Polizistenleben.