Verstorbene Carrie Fisher Teil von Star Wars: Episode IX

In einem Interview der New York Daily News mit Todd Fisher, dem Bruder der Ende letzten Jahres unerwartet verstorbenen Carrie Fisher, haben wir erfahren, dass die Familie der post mortem-Darstellung von Fisher in den nächsten Star Wars-Filmen zugestimmt hat: "Carrie war zu lange ein Teil des Franchise, um nicht im Finale gezeigt zu werden.", erklärte Todd. Fisher. "[...] Ich denke ihre Präsenz ist nun sogar noch kräftiger, genau wie bei Obi Wan - als der von einem Laser-Schwert erwischt wurde, ist er bedeutsamer geworden. Ich glaube das gleiche wird mit Carrie passieren. Ich denke, ihr Erbe soll fortgeführt werden."

Die späte Carrie Fisher ist für viele Fans eine Art Symbol geworden, das sich nur verstärkt hat, nachdem die Schauspielerin von uns gegangen ist. Zudem würden viele Zuschauer es wahrscheinlich nicht verstehen, warum die ikonische Prinzessin Leia keine Rolle mehr in den kommenden Star Wars-Filmen spielt. Ihr Bruder noch einmal dazu: "Du vermasselst ihr Vermächtnis nicht. Es ist wie die Bibel umzuschreiben. Für mich ist Star Wars der heilige Gral für Storytelling und Handlung [...]." Werdet ihr euch freuen, Fisher noch einmal in der Star Wars-Serie zu sehen?