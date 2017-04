Shiness: The Lightning Kingdom-Video rückt Charaktere in den Fokus

Shiness: The Lightning Kingdom ist ein unabhängiges Action-RPG von Enigami dessen fantastisches Charakterdesign aus den kreativen Ideen des Studio-Mitbegründers Samir Rebib - genauer gesagt aus dessen Kindheit - stammt. Nach einer erfolgreichen Finanzierung auf Kickstarter im Mai 2014 und der Unterstützung des französischen Publishers Focus Home Interactive wird das Spiel nächste Woche für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen. In einem neuen Trailer stellt das Studio nun die treuen Begleiter vor, auf die wir während unserer Abenteuer zählen dürfen:

• Chado - Dieser kühne junge Waki träumt davon, weit weg von seiner Heimatstadt Kimpao auf Reisen zu gehen, doch dieser Wunsch bringt ihn schnell in große Schwierigkeiten!

• Poky - Ein treuer Freund von Chado mit einem unglaublichen Talent für Technik, das seinen Mangel an Mut wettmacht.

• Rosalya - Schüchtern aber loyal gegenüber der Party. Rosalya hat eine starke Affinität zum Feuer und ist auf der Suche nach einer geheimnisvollen Wahrheit.

• Askel - Der rätselhafte Askel ist ein furchtloser junger Söldner und hat einen weitreichenden Ruf in Mahera.

• Kayenne - Ein starker, natürlich geborener Führer, der auch in den schwierigsten Situationen ruhig bleibt.