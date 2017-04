Valhalla Hills - Definitive Edition kommt Ende April

Daedalic wird das Strategiespiel Valhalla Hills am 28. April in der Definitive Edition für Playstation 4 und Xbox One veröffentlichen. Wir übernehmen im ursprünglich Ende 2015 veröffentlichten PC-Titel die Kontrolle über den Wikinger-Anführer Leko, der sich das Ziel gesetzt hat Valhalla zu erreichen. Da Leko seinen Vater Thor enttäuscht hat, wurde er aus Midgard ausgestoßen, doch mit unserer Hilfe gelingt es ihm eventuell, seinen eigenen Weg ins Paradies zu finden. Funatics Software bringen das Spiel mit den beiden DLC, "Sand of the Damned" und "Fire Mountains", und der exklusiven Karte "The Dwarf Cave" Ende April auf die neuen Konsolen, Strategie-Fans sollten sich das Datum merken. Spricht euch das nordische Wikinger-Setting an?