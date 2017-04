Die Schauspielerin Shannon Woodward, unter anderem durch ihre Darstellung von Elsie Hughes in Westworld bekannt, hat auf Twitter bekanntgegeben, dass sie eine Rolle für das mit Sehnsucht erwartete The Last of Us: Part II ergattert hat. Wie sie schreibt, lässt Neil Druckmann sie in seinem neuen Spiel mitwirken und zeigt uns stolz ein Foto von sich im Motion Capture-Anzug. Ob sie dem Titel zum Erfolg verhilft?