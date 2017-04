Für Pokémon Sonne/Mond enthüllte The Pokémon Company nun ein neues, legendäres Pokémon: Marshadow. Noch wissen wir nichts darüber, wann es erscheint oder wie wir es bekommen können. Marshadow ist eines der sieben legendären Generation 7-Pokémon und das erste Exemplar mit dem Typ Kampf / Geist. So lange wir noch warten müssen gibt es ein kleines Präsentations-Video. Was haltet ihr vom neuen Pokémon?