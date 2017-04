Der PvP-Modus von Team Ninjas Action-Rollenspiel Nioh soll am 2. Mai ein Update erhalten. Damit kommt es zur selben Zeit heraus, wie die erste kostenpflichtige Erweiterung, die den Namen "Drachen des Nordens" trägt. Die Erweiterung kostet 9,99 Euro und führt uns in die nördlichen Regionen Japans, in denen frische Inhalte auf erfahrene Jokai-Jäger warten:

• Neue Waffentypen

• Neue Szenarios

• Neue Charakter

• Neue Schutzgeister

• Neuer Yokai

• Neue Ebenen

Besitzer eines Season Passes erhalten kostenlosen Zugang zur Erweiterung, sowie die zwei folgenden DLCs "Defiant Horror" und "Bloodshed's End". Seid ihr bereit erneut in das feudale Japan einzutauchen und den Kampf fortzuführen?