Kommende Overwatch-Skins erneut geleakt

Wie wir bereits wissen, plant Blizzard für den kommenden Monat ein Overwatch-Event, laut eigenen Aussagen ist es "eines der besten Dinge woran [sie] bisher gearbeitet haben". Heute soll das Event starten und der Vorgang des Schweigens fallen, wenn ihr trotzdem nicht länger warten wollt, hat Reddit schon jetzt einige interessante Neuigkeiten. Sie haben einen ersten Blick auf die kommenden Skins ergattert. Reddit-User AsranStark teilte ein Bild der Xbox-Steuerung, das so wie es scheint die kommenden Skins des April-Events zeigt. Die kosmetischen Items haben alle ein ähnliches Design und sind in blau gehalten, auf dem Bild sieht man Tracer, Reinhardt, Mercy und Torbjörn. Das aufgetauchte Bild haben wir euch unten eingebunden. Sollten dies tatsächlich die Skins sein: was haltet ihr von ihnen?