Alex Hutchinson von Ubisoft gründet Typhoon Studios

Alex Hutchinson, Creative Director für Titel wie Far Cry 4 und Assassins Creed III bei Ubisoft Montreal, gab auf Twitter bekannt, dass er sich von dem Studio trennt und an der Seite von Reid Schneider (EA Montreal) eine neue Entwicklerwerkstatt namens Typhoon Studios gründet.

"So! Ich habe Ubisoft nun nach sieben Jahren verlassen. Ich bin sehr stolz auf all das, was wir mit Far Cry und Assassins erreicht haben und freue mich nun etwas neues zu erschaffen," erklärt er. "Ich selbst, @rws360 [Schneiders Twitter-Name] und einige andere wundervolle Menschen haben eine neue Firma gegründet: Typhoon Studios," fügt er in einem anderen Tweet hinzu. Zudem erklärte Hutchinson, dass man für einige Zeit nichts über die Projekte an denen er und sein Team arbeitet hören wird, versprach jedoch, dass sie hart an einer brandneuen Welt arbeiten.

Laut Hutchinsons Twitter-Biographie wird er auch bei Typhoon Studios der Creative Director sein und natürlich ebenfalls der Mitbegründer. Was erhofft ihr euch von dem neuen Studio zu sehen?