Präsentation von Star Wars Battlefront II verschoben?

Auf dem offiziellen Twitter-Account von EA ist etwas Merkwürdiges passiert. Der nordamerikanische Publisher hat einen Tweet veröffentlicht, der erstes Gameplay des mit Spannung erwarteten Star Wars Battlefront II für den 15. April verspricht. Der Zeitpunkt stimmt mit dem Zeitplan der Star Wars Celebration in Orlando überein, doch komischerweise wurde der Beitrag direkt wieder gelöscht. Das Merkwürdige an dieser Angelegenheit ist die Tatsache, dass EA eben diese Information bereits vor einer Woche bekannt gemacht hat. Warum sollten sie den Beitrag also wieder löschen? Könnte das vielleicht ein Zeichen dafür sein, dass die Gameplay-Präsentation verschoben wurde? Auf der offiziellen Webseite des Spiels wurden die Termine nachträglich nicht geändert. Sobald wir Näheres in Erfahrung bringen, lassen wir es euch wissen.

Update: Wir haben bei EA nachgefragt. Sie gaben uns zu verstehen, dass das sich nichts an ihrem ursprünglichen Plänen ändern werde. Star Wars Battlefront II wird weiterhin, wie angekündigt, am 15. April gezeigt. Die Löschung des Tweets war ein Versehen.

Quelle: Gamezone.