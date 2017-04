Spielzeit von Uncharted 4: The Lost Legacy liegt bei über zehn Stunden

Nach der Bafta-Preisverleihung, bei der Naughty Dog mit Uncharted 4: A Thief's End den Titel Bestes Spiel 2016 erhalten hat, sprach das Studio mit unseren Kollegen von IBTimes über die kommende Erweiterung der Reihe. The Lost Legacy will nichts Geringeres erreichen, als seine Spieler zu überraschen - vor allem in Sachen Umfang:

"Vor Jahren wurden wir gefragt, ob wir jemals wieder eine Einzelspieler-Erweiterung für Uncharted machen würden. Wie immer sagten wir 'Nun, dafür haben wir nicht genügend Disziplin'.", erklärte Director of Communications Arne Meyer. "Als wir uns auf die Erstellung der Story stürzten, kam dabei plötzlich ein Spiel mit über zehn Spielstunden raus. Wir mussten einsehen, dass alles, was wir gesagt haben, wahr ist und wir uns einfach nicht kurz fassen können."

Ein Standalone-Add On dieser Länge sollte Nathan Drake-Fans mehr als zufrieden stellen, vor allem wenn wir bedenken, dass das Hauptspiel "nur" etwa 15 Stunden umfasst. The Lost Legacy ist für das Ende des Jahres vorgesehen, erwartet ihr derart ausgiebige Erweiterungen?