Das amerikanische Studio Netherrealm hat in am Wochenende Nachrichten für Injustice 2 auf Twitter angekündigt und hier sind sie nun: The Flash ist der nächste spielbare Held, der einen eigenen Charakter-Trailer bekommt und nun in einem neuen Video vorgestellt wird. Wenn ihr mehr über Injustice 2 erfahren wollt, dann werft doch einen Blick in unsere Vorschau.

Photo: Polygon