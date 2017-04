For Honor Update 1.05 für PC gelandet

Ubisoft hat in ihrem Forum die aktuellen Änderungen des For Honor-Patches für den PC adressiert. Konsolen-Spieler müssen sich auf den neuen Patch noch etwas gedulden, sollen aber nicht mehr allzu lange darauf warten müssen. Im Zentrum des Updates steht das Ausbalancieren einiger Spieler-Fähigkeiten der Klassen Warden, Keinsei und der Walküre, etliche Bug-Fixes bei diesen und weiteren Klassen, Spiel-Modi und dem User-Iterface, und allgemeinen Verbesserungen bei den nervigen Performance- und Verbindungsproblemen. Kleine Details wie die Regenerationsrate der Champions, Statistiken der Waffen und noch vieles mehr, findet ihr in den Patch-Notes.