Auf Reddit gab es vor kurzem eine Diskussion über einen Warenzeichen-Anfrag des polnischen Entwicklers CD Project Red. Die haben ein Trademark-Verfahren für das Wort "Cyberpunk" beantragt (immerhin entwickeln sie ja auch ein Spiel mit dem Namen Cyberpunk 2077). Einige Reddit-Nutzer befürchteten nun jedoch, dass das Unternehmen ihre Rechte offensiv einsetzen werde, um potentielle Konkurrenten abzuschrecken, dieses Wort in eigenen Projekten zu verwenden. Die Entwickler haben sich jedoch bereits auf Twitter zu Wort gemeldet und klärten das Missverständnis auf.

"Wir möchten unsere harte Arbeit verteidigen und haben nicht vor, das Trademark offensiv einzusetzen - es ist lediglich ein Selbstschutzmechanismus," heißt es in der Nachricht. Das Studio fügte hinzu, dass es sichergehen will, dass Leute nicht den exakten Namen 'CYBERPUNK' benutzen. "Ein Trademark dient nicht als Urheberrecht oder Patent - das sind komplett verschiedene Dinge, die man nicht miteinander verwechseln sollte."

Wenn der Begriff als Beschreibung verwendet wird, erklären die Entwickler, sollte das Ganze kein Problem sein, außer das sorge für Verwirrung. "Der Sinn einer Trademark ist lediglich das Beschützen bestimmter Wörter und Zeichen, die im Titel eines Spiels verwendet werden, auch Namen von Produkten und so weiter. Wenn jemand sein Spiel 'John Smith: Abenteuer in einer Cyberpunk-Gesellschaft' oder '20 Videospiele in Cyberpunk-Welten' nennt, sollte nichts davon als eine Verletzung unserer Rechte angesehen werden."

Denkt ihr, CD Projekt Red handelt mit dem Trademark richtig?