Schon seit einigen Monaten kursiert das Gerücht, Terry Crews würde in Blizzards Helden-Shooter Overwatch die Rolle eines neuen Helden namens Doomfist übernehmen. Doch als Jeff Kaplan bei den BAFTA Video Game Awards darauf angesprochen wurde, wich er den Fragen geschickt aus. Im Video der Twitch-Nutzerin lady__hope, wird Kaplan zuerst zu seiner Lieblings-Eigenschaft von Terry Crews befragt, worauf er antwortet: "Weißt du was ich am meisten an Terry Crews mag? Seine positive, Ich-kann-das Einstellung." Darauf fragt der Interviewer bei Kaplan nach, ob Crews für eine Rolle als Doomfist geeignet wäre: "Er könnte für viele Dinge gut sein." Klar, das ist keine richtige Antwort, doch einen Versuch war es wert. Ist das ständige Ausweichen der Fragen nicht trotzdem etwas merkwürdig?