Darksiders: Warmastered Edition auf Wii U veröffentlicht

Die Warmastered Edition von Darksiders erschien Ende 2016 und war trotz einiger Fehler eine ganz ordentliche Portierung. Nun wissen wir, dass das Spiel schlussendlich auch auf die Wii U kommt. Am 23. Mai wird es so weit sein, weil das Spiel schon so alt ist, kostet es auch nur noch 19,99 Euro. Dass ausgerechnet Nintendos ältere Konsole statt der Switch ausgestattet wird, mag den einen oder anderen verwirren, aber wer weiß, vielleicht planen die Entwickler ja bereits einen Port für die Switch? Habt ihr Darksiders selbst gespielt?