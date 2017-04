Square Enix plant Nier: Automata-Stream auf Youtube

Da sich ihr famoses Action-Rollenspiel Nier: Automata so hervorragend verkauft hat, plant Squre Enix nun einen speziellen Livestream. Am 16. April um 13 Uhr soll dieser auf Youtube stattfinden und wie wir Entwickler Joko Taro kennen, dürfte der einige Überraschungen für euch bereithalten. Hier findet ihr den Livestream-Link, falls ihr euch den schon jetzt speichern wollt, wir empfehlen euch dann aber einen guten Übersetzer - der Stream wird nämlich auf japanisch stattfinden. Director Yoko Taro hat erst kürzlich seinen vielen Fans auf Twitter für den Erfolg des Spiels gedankt. Mehr zum Thema Nier: Automata gibt es in unserer Kritik.