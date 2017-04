Open World-Formel nun Standard für Zelda

Eiji Aonuma hat auf Twitter ein Interview mit Famitsu geteilt, in dem er bestätigt hat, dass kommende Zelda-Spiele ebenfalls die Open World-Formel aus dem neuesten The Legend of Zelda: Breath of the Wild nutzen werden. Zelda-Spiele hatten immer schon einen offenen Ansatz, doch die Freiheiten, die wir mit dem neuesten Titel bekommen haben, haben uns außerordentlich gefallen. Hoffen wir mal darauf, dass die zerbrechenden Waffen kein Bestandteil des nächstes Titels werden.