Persona 5 verkauft weltweit 1,5 Millionen Einheiten

Wie Atlus berichtet, wurden weltweit bereits über 1,5 Millionen Einheiten des kürzlich veröffentlichten Persona 5 verkauft. Mindestens ein Drittel dieser Exemplare sind allein in Japan über die Ladentheke gegangen, macht etwa eine Million Menschen, die sich im Westen eine PS3- oder PS4-Version des Spiels gekauft haben. In Japan wurde Persona 5 bereits am 15. September vergangenen Jahres veröffentlicht, in Europa ist das Spiel erst seit dem 4. April erhältlich. Unsere Kritik zu Persona 5 könnt ihr übrigens hier nachlesen.

Quelle: Gematsu