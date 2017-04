Baftas Game of the Year ist Uncharted 4

Naughty Dogs Uncharted 4: A Thief's End hat bei den Bafta Games Awards den Preis für das beste Spiel des Jahres kassiert. Naughty Dog äußerte sich "überrascht" zu der Ehrung, obwohl das Spiel auf diesem Planeten wie nichts anderes gefeiert wurde. Andererseits hat der Titel, der für sieben weitere Kategorien nominiert wurde, außer der Game of the Year-Ehrung keine Preise abgeholt.

Overcooked gewann zwei Preise für das beste britische Spiel und den Familien-Titel, That Dragon, Cancer holte den Award für Innovation in Spielen. Blizzards Overwatch wurde erneut für den besten Multiplayer ausgezeichnet, der AMD eSports Audience-Award ging jedoch überraschenderweise an Clash Royale. The Last Guardian hat den Audio-Award bekommen, The Rocket League eine Auszeichnung für die beste Evolution in Spielen. Den Nachwuchspreis erhielt Among the Stones. Sieger des Abends war der Limbo-Nachfolger Inside, dervier Awards für das beste ursprüngliche Design, künstlerische Leistung, Game Design und Story gewann. Was sagt ihr zu den Gewinnern? Wer hat seinen Preis verdient und wer wäre vielleicht noch besser geeignet gewesen?