Konami entwickelt Castlevania: Lords of Shadow-Glücksspielautomaten

Die findigen Leute drüben bei NeoGAF haben mitbekommen, dass Konami einen Glücksspielautomaten im Castlevania: Lords of Shadow-Design angekündigt hat. In einem Video auf Youtube seht ihr das Teil im Einsatz. Konami musste in den vergangenen Jahren drastische Änderungen in ihrem Geschäftsmodell vornehmen, da der Games-Sektor für sie durch jüngste Ereignisse sehr stark eingebrochen ist. Immerhin wissen wir nun, dass Konami noch immer gute Trailer macht. Hoffentlich sehen wir das Unternehmen bald wieder mit ähnlichem Einsatz an unserem liebsten Hobby werkeln.