Laut Eurogamer glaubt Microsoft, durch die Ära der Xbox One Entwickler verloren zu haben. Dass sei vor allem mit Blick auf die Zeiten der Xbox 360 auffällig, so Mike Ybarra, Vizepräsident von Microsoft. Das Unternehmen hoffe nun darauf, mit der Xbox Scorpio ehemalige und neue Studios erneut für sich begeistern zu können. Die Xbox Scorpio zielt einmal mehr darauf ab, für die meisten Entwickler die Plattform der Wahl zu sein, wenn es darum geht, ihre Projekte zu verwirklichen. Die PS4 Pro erhielt und erhält aus Entwicklerkreisen positive Rezeption, Microsoft muss damit selbstverständlich konkurrieren. Die Xbox Scorpio soll bis Ende dieses Jahres veröffentlicht werden, bis dahin wird dann sicher auch der finale Name des Projekts bekannt sein. Sicher sehen wir schon im Juni zur E3 Neues.